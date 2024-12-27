Сотрудники ТЦК (аналог военкоматов на Украине) избивают мобилизованных украинцев и, возможно, убивают. Об этом сообщил представитель подполья «Дозор» в беседе с ТАСС .

«Имеются факты избиения бедолаг — проводится воспитательная работа. Неподтвержденные факты смертей мобилизованных», — заявил собеседник агентства.

По его словам, мобилизованные стали чаще сопротивляться действиям сотрудников ТЦК, население активно отстаивает свою безопасность и права тех, кого хватают на улицах.

«Все с замиранием ждут понижения возраста мобилизации», — добавил подпольщик.

Ранее стало известно, что украинские мужчины, у которых уже есть двое детей, в попытках избежать мобилизации стали искать одиноких беременных женщин. Они готовы заплатить до двух тысяч долларов будущим матерям за внесение их имен в отцовство ребенка.

В таком случае мужчину станут считать многодетным и не отправят на передовую.