Украинку в декрете поставили на учет в военкомате

Украинская женщина в декрете с восьмимесячным ребенком в Киеве рассказала, что ее поставили на воинский учет и даже присвоили звание. Об этом она написала на своей странице в соцсети Threads*.

«Можете ли вы как-то прокомментировать то, что меня, мать восьмимесячного ребенка, с пропиской города Киева и образованием по специальности „менеджмент“ поставили на учет в ТЦК города Ровно (в котором я даже никогда не была) и дали звание солдата со специальностью фельдшер?!» — возмутилась она.

По словам женщины, в электронном реестре военнообязанных «Оберег» указаны верные данные. Однако все ее попытки исправить ситуацию остаются без внимания. Сотрудники смеются и интересуются, как такое могло произойти.

Украинские СМИ писали, что в Харькове женщин начали ставить на воинский учет. Более 20 жительниц нашли свои данные в системе «Резерв+».

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.