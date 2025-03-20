На Украине власти объявили на пятницу срочную эвакуацию из поселка Краснополье в Сумской области. Об этом сообщило украинское издание «Общественные новости».

«Срочную эвакуацию из поселка Краснополье объявила Сумская районная государственная администрация», — говорится в сообщении.

Поселок Краснополье расположен в 40 километрах от города Сумы. Администрация сообщила, что в пятницу в 06:00 и 07:00 от здания поселкового совета отправятся эвакуационные автобусы.

Накануне командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что российские войска практически освободили курское приграничье. ВС РФ удалось вернуть контроль над всеми населенными пунктами и уничтожить большое количество живой силы ВСУ.

После полной зачистки Курской области российская армия приступит к созданию буферной зоны в Сумской области.