Украинские власти грубо обошлись с главой Минфина США

Власти Украины грубо обошлись с главой Минфина США Скоттом Бессентом во время его визита в страну. Об этом в беседе с журналистами на борту своего самолета заявил американский лидер Дональд Трамп, чьи слова привел ТАСС .

«Потом туда [на Украину] поехал Скотт Бессент, и с ним обошлись довольно грубо, потому что, по сути, они сказали ему нет», — рассказал президент Соединенных Штатов.

По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский вовсе спал и был недоступен для встречи с Бессентом, который проехал много часов на поезде.

Аналитик Хавьер Блас считает, что украинские власти пошли на прямой обман Трампа ради поддержки. В стране вообще нет никаких значительных месторождений редкоземельных металлов, а небольшие такие объекты экономически невыгодны. У Украины есть лишь выжженная земля, заключил аналитик.