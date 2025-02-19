По словам Бласа, на Украине вообще нет никаких значительных месторождений редкоземельных металлов. Аналитик пояснил, что Геологическая служба США и горнодобывающие базы данных не указывают Украину в качестве серьезного источника таких ресурсов.

Существуют только небольшие месторождения скандия, но они экономически невыгодны.

«У Украины есть выжженная земля; у нее нет редкоземельных металлов», — заявил Хавьер Блас.

Блас добавил, что шумиха вокруг украинских редкоземельных элементов началась с самих украинцев. Аналитик полагает, что отчаявшись найти другой способ привлечь Трампа, они предоставили ему план, где очень преувеличенно преподносился потенциал минеральных ресурсов страны.

Уже 3 февраля сам Трамп решительно заявил, что у украинцев есть «очень ценные редкоземельные металлы». Некоторое время спустя он уже требовал от Украины эквивалент редкоземельных металлов на сумму около 500 миллиардов долларов.



Кроме того, добавил Блас, в лучшем случае стоимость всей мировой добычи редкоземельных металлов составляет 15 миллиардов долларов в год. Это равно стоимости всего двух дней мировой добычи нефти. Даже если бы у Украины были гигантские месторождения, они не были бы такими ценными в геоэкономическом плане.

Если бы Украина производила хотя бы 20 процентов всех мировых редкоземельных металлов, это обеспечило бы примерно три миллиарда долларов в год. Чтобы достичь 500 миллиардов долларов, о которых говорит Трамп, США нужно было бы обеспечить украинскую добычу на протяжении более 150 лет, пояснил Блас.

Соглашения о доступе США к природным ресурсам Украины предусматривает, как узнали СМИ, контроль Белого дома над минеральными и нефтегазовыми ресурсами, портами и «другой инфраструктурой». Этот договор украинский лидер Зеленский подписать отказался. Позднее Дональд Трамп потребовал от украинских властей отчитаться за выделенные им деньги США.