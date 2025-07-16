Украинские радикалы взяли на себя ответственность за убийство полковника СБУ

Представители украинской ячейки признанной в ряде стран ультраправой организации The Base сообщили о причастности к ликвидации в Киеве сотрудника СБУ Ивана Воронича. Об этом написала газета The Guardian со ссылкой на заявление группировки.

Участники организации подчеркнули, что гордятся ответственными за убийство соратниками. В соцсетях неонацисты пообещали продолжить «охоту», а также пригрозили другим украинским деятелям.

Воронича застрелили утром 10 июля из пистолета с глушителем в Голосеевском районе Киева. Военный занимал должность старшего оперативного сотрудника 16-го управления Центра спецопераций, участвовал в разработке диверсий на территории России.

Ранее стало известно, что застреленный полковник СБУ Воронич мог иметь отношение к вторжению ВСУ в Курскую область и к убийству Арсена Павлова (Моторолы) в 2016 году.