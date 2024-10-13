Украинцы затравили Джареда Лето за его обещание спеть в России

На голливудского актера и певца Джареда Лето обрушился шквал критики от украинцев после обещания выступить с концертом в России. Пользователи оставили разгневанные комментарии под постами артиста в соцсетях.

«Приезжайте на Украину, чтобы посмотреть, какие проблемы в стране», — писали они.

Некоторые заметили, что Джареду Лето после его заявлений не обрадуются в Киеве. Украинцы обвинили знаменитость в поддержке геноцида и «российской агрессии».

«Позор вам», — заявил один из комментаторов, а другой назвал Лето московской подстилкой.

Лето на концерте в Белграде пообещал, что после окончания проблем на Украине приедет в Киев.

На концерте в Сербии в зале присутствовало много россиян, и артист сказал поклонникам спасибо на русском языке. Он пообещал приехать в Санкт-Петербург и Москву.