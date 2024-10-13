Соскучился по России? Джаред Лето пообещал дать концерт в Москве и Петербурге

Голливудский актер и певец Джаред Лето выступил со своей группой 30 Seconds To Mars в сербском городе Белграде. Он пообещал зрителям, что проведет концерт в России. Видеоролик с артистом опубликовал в Telegram-канале РЕН ТВ.

Во время перерыва между исполнением песен Лето спросил, много ли на концерте в Сербии присутствует россиян. Выяснилось, что граждан России в зале собралось больше, чем сербов.

«Когда эти проблемы закончатся, <…> мы вернемся в Сербию. Мы поедем в Санкт-Петербург, Москву», — пообещал исполнитель.

Также он сказал поклонникам «спасибо» на русском языке.

Актер Алексей Панин* ранее озвучил условия, при которых готов вернуться в Россию. По словам артиста, он ждет «хорошую роль у известного, не связанного с Кремлем режиссера за приличные деньги».

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.