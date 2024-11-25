Бизнесмена Илона Маска призвали провести аудит расходов киевских властей на энергетический сектор. С таким запросом к миллиардеру через соцсеть Х обратилась украинская журналистка Диана Панченко.

Она заявила, что украинские власти выделили около четырех миллиардов долларов на укрепление энергетической инфраструктуры страны. По ее словам, эта сумма вдвое превышает необходимую.

Журналистка отметила, что теперь руководство Украины намерено дополнительно списать еще два миллиарда долларов.

Кроме того, по словам Панченко, за производство, поставку и монтаж бункеров на электроподстанциях Украины отвечал Мустафа Найем — его журналистка охарактеризовала как «марионетку Сороса». Найем, добавила журналистка, также устроил на Украине переворот в 2013 году.

«Пожалуйста, проведите аудит Украины!» — попросила журналистка, отметив в посте аккаунт Илона Маска.

Ранее военный эксперт Матвийчук допустил, что украинская энергетика не сможет функционировать после действий России. Специалист пояснил, что, по его мнению, около 87% генерирующих энергопредприятий Украины уже испытывают трудности.