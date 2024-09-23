Военный эксперт Матвийчук: энергетика Украины не сможет выполнять свои функции после зимних ударов России

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил о том, что энергетическая инфраструктура Украины не сможет выполнять свои функции после зимних российских ударов.
Он назвал работу армии РФ «систематическими боевыми действиями по критическим элементам инфраструктуры».
«Реально сегодня, насколько я понимаю, 87% генерирующей энергетики Украины испытывает в той или иной области трудности», — сказал собеседник.
Матвийчук допустил возникновение социального коллапса в стране или заключения мира с Россией.
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