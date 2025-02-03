Украинская певица оказалась в центре скандала после призыва донатить ВСУ

Украинская певица Оля Полякова разгневала соотечественников, опубликовав в соцсетях видео с элитной вечеринки в Монако, на котором она призвала их помогать ВСУ деньгами. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

Полякова записала видео на вечеринке блогерши Ники Белоцерковской*. Вход на мероприятие стоил 10 тысяч евро (более одного миллиона рублей).

На кадрах певица сидела в кресле, на заднем фоне раздавался смех. По ее словам, на вечеринке собрались богатые люди. И на этом фоне Полякова говорит, что рано украинцы расслабились и перестали донатить ВСУ, подумав, что раз Дональд Трамп стал президентом США, то и конфликт скоро закончится. Она подчеркнула, что не стоит ждать чудо.

Позже блогер-психолог Наталья Холоденко, снявшая видео и тоже отдохнувшая на вилле россиянки в Монако, ответила на возмущенные комментарии украинцев, что участники «посиделок» жертвовали крупные суммы. После она вообще удалила видео с певицей, заменив его на новый, призвав «не обгаживать тех людей», которые делают этим занимаются.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев призвал россиян перестать покупать украинские конфеты на маркетплейсах, чтобы не финансировать ВСУ.

* Вероника Белоцерковская внесена Минюстом РФ в список иноагентов.