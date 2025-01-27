Россиян призвали прекратить спонсировать ВСУ покупкой конфет на маркетплейсах

Россияне невольно спонсируют ВСУ, приобретая украинские конфеты на популярных маркетплейсах. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Обращение парламентария оказалось в распоряжении РИА «Новости» .

Политик призвал Ассоциацию компаний интернет-торговли посодействовать запрету продажи продовольственных товаров, произведенных на Украине, независимо от декларированного происхождения.

По его словам, на площадках Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет» можно обнаружить сладости Кременчугской кондитерской фабрики, которая входит в состав корпорации Roshen. В карточках товара говорится, что конфеты делают в Казахстане, однако из информации в отзывах следует, что страна производства — Украина.

«Бренд Roshen принадлежит гражданину Украины, который активно поддерживает ВСУ. Доходы от продажи таких товаров на платформе идут на финансирование украинских вооруженных сил», — подчеркнул Гусев.

Ранее против оперной певицы и бывшего депутата Госдумы Марии Максаковой-Игенбергс* возбудили уголовное дело за призывы жертвовать деньги ВСУ.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.