07 ноября 2025 13:08 Линия обороны затрещала. Украина ждет новой волны мобилизации — на этот раз женской

Военные

Женщины

ВСУ

Украина

В конце октября опальный экс-советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович предупредил о грядущем ужесточении мобилизации и возможном призыве украинок в ряды ВСУ. По его словам, Киев вполне может пойти на крайние меры, если линия обороны начнет трещать. Аналогичные прогнозы публикуют и некоторые местные каналы. Правда, вопрос, по их данным, уже стоит ребром и звучит не в формате «если», а в формате «когда».

Прогноз Арестовича о женской мобилизации Нехватка личного состава, по оценке Арестовича, была и остается ключевой проблемой для ВСУ. Дело не в оружии, не в фортификациях, минах и ракетах, а именно в людях. Дефицит военных ведет к проигрышу и потере территорий, подчеркивал он. Когда летом стало известно, что женщин-медиков будут объявлять в розыск за уклонение от постановки на учет, политик назвал это самостоятельным признаком следующей ступени ухудшения ситуации.

«Не так жалко мертвых, как-то, что сделали с мозгами живых», — писал он.

Осенью Арестович допустил, что Банковая начнет закручивать гайки сильнее: призывной возраст снизят, а женщин начнут призывать на должности, не связанные с непосредственным участием в боях. Кроме того, вероятным может стать и усиление методов работы призывных комиссий. Казалось бы, куда ужесточать еще больше. Но экс-советник офиса Зеленского убежден, что есть куда. По его словам, речь может идти об оцеплении целых районов и их сплошном прочесывании, вплоть до захода в жилые помещения. При этом, подчеркнул он, такие меры, естественно, способны привести к локальным бунтам, но если западные спонсоры не станут возражать против них, то приведут в действие «аж бегом».

Два сценария ужесточения Украинские Telegram-каналы между тем пишут, что тема женской мобилизации уже перестала быть просто разговорами и Киев готовится к ее реализации. Это, по словам источников журналистов, подтверждают внутренние документы и разговоры в профильных комитетах.

Вспоминают в Сети и о словах нардепа Юрия Здебского, члена комитета по нацбезопасности и обороне, который в одном интервью заявил следующее: «Решение о мобилизации женщин будет принято оперативно при необходимости. Этот вопрос постоянно в поле зрения депутатов».

Канал «Сплетница» утверждает, что обсуждение вопроса идет в закрытом формате, участвуют в нем и представители Минобороны страны, и сотрудники офиса Зеленского. Прорабатывается два сценария: один заключается в «замещении мужчин в небоевых подразделениях», а второй — в «мобилизации по военным специальностям», в том числе медиков, связистов и логистов. Кроме того, появляются данные о том, что скоро власти откажутся от своего решения выпускать за границу парней в возрасте 18-22 лет и изменят призывной возраст, так как Зеленскому хочется воевать еще как минимум года два. Следующим этапом этого плана вполне может стать и женская мобилизация, убеждены авторы канала.

Как Киев бросил женщин в купянский котел В одной из самых горячий точек противостояния в зоне СВО — Купянске — дела у ВСУ тем временем обстоят настолько плохо, что в последнем пополнении туда перебросили как минимум семь женщин. По информации Shot, речь идет о военнослужащих — операторах БПЛА. Вскоре после прибытия они свернули работу и сбежали с позиции, добавил источник канала. Что будет дальше — вопрос открытый. Посылать в эту мясорубку Киеву буквально некого. В боях за город, по данным Shot, ВСУ потеряли уже свыше трех тысяч человек, а около 100 вэсэушников сдались в плен.