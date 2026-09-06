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    ВСУ перебросили женщин на оборонительные позиции в Харьковской области

    РИА Новости: ВСУ перебросили женщин на оборонительные позиции под Харьковом

    Официальный сайт президента Украины
    Фото: Официальный сайт президента Украины

    Украинское командование перебросило женщин-военнослужащих на оборонительные позиции под Харьковом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах России.

    «Отмечены случаи прибытия <… > отрядов ПогО ГПСУ женщин-военнослужащих, которые заменили мужчин», — цитирует агентство собеседника.

    За счет снятых с позиций мужчин пополнили штурмовые группы.

    На Харьковском направлении наступают подразделения российской группировки войск «Север». За неделю с 29 августа по 4 сентября они освободили четыре населенных пункта под Харьковом — Казачью Лопань, Василевку, Должанку и Благодатное.