Украинку оштрафовали из-за видео дочери под русскую музыку

Во Львове суд наказал женщину за выложенное дочерью видео под русскую музыку

Суд во Львовской области оштрафовал местную жительницу, чья малолетняя дочь опубликовала видео под русскую музыку в соцсети TikTok. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные украинского сервиса «Опендатабот».

Суд обвинил женщину в уклонении от исполнения родительских обязанностей.

Дочь украинки опубликовала видео под русскую музыку с нецензурной лексикой в декабре 2025 года. В суде решили, что подобные действия якобы подрывают патриотический дух украинцев. При этом неизвестно, на какую сумму оштрафовали украинку.

Прошлой осенью руководитель украинского Центрального межрегионального управления Госслужбы качества образования Светлана Бабинец сообщала, что 40% школьников в стране общаются на русском языке. Число учащихся, считающих мову родной, снизилась с 71% до 65%.

До этого в Одессе закрыли популярный ночной клуб «Палладиум» из-за русских песен на вечеринках.