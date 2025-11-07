Дети на Украине стали чаще общаться на русском языке

На Украине несовершеннолетние используют русский язык при общении друг с другом. Об этом сообщила руководитель Центрального межрегионального управления Госслужбы качества образования Светлана Бабинец. Цитату привело РИА «Новости».

«40% учеников общаются с одноклассниками во время школьных перемен на русском языке. Доля учащихся, которые считают украинский язык родным, уменьшилась за последний год с 71% до 64%», — сказала она.

Также, по словам Бабинец, среди взрослых снизилась доля считающих украинский родным. Предпочитающих общаться на русском языке выросло с 71% до 79%. Она добавила, что русский язык чаще распространен у украинцев в быту.

Ранее в Одессе закрыли популярный среди горожан ночной клуб «Палладиум». Заведение обвинили в том, что в нем на вечеринках воспроизводили русские песни. Гражданам Украины напомнили об обязательном соблюдении закона о государственном языке.