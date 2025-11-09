Украинки устроили массовую драку на концерте Лободы в Кишиневе

Поклонницы певицы Светланы Лободы из Украины подрались перед началом ее концерта в Кишиневе. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны» .

На прикрепленном к публикации видео между двумя фанатками возникла словесная перепалка. Громкие оскорбления быстро переросли в драку: ее участниками стали и другие посетители — как мужчины, так и женщины.

На кадрах они жестко толкались, девушки таскали друг друга за волосы, одна из них упала на пол.

На концерте певицы в Молдавии было много украинцев. Некоторые из них попали в огромные очереди на КПП из-за сбоя системы таможни. Во время ожидания люди выходили из авто и вместе пели песни любимой исполнительницы.

До начала спецоперации Светлана Лобода выступала в России, однако потом поддержала Украину и переехала в Литву. Там она столкнулась с прибалтийской русофобией.