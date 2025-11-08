Все КПП на украинской границе закрылись

Погранслужба Украины сообщила о приостановке работы всех КПП на границе

Через границу Украины временно не пропускают граждан и автомобили. Об этом сообщила Государственная пограничная служба страны в Telegram-канале .

Пункты закрыли из-за сбоя в работе базы данных таможни. Движение приостановили в обоих направлениях. Запрет распространяется как на въезд, так и на выезд.

В Госпогранслужбе Украины призвали брать во внимание эту информацию при планировании поездок.

В конце октября опальный экс-советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович предупредил о грядущем ужесточении мобилизации и возможном призыве украинок в ряды ВСУ. По его словам, Киев может пойти на крайние меры, если линия обороны начнет трещать.