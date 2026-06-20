Украинец попытался улететь из страны на параплане и попал под обстрел

Мужчина на Украине попытался покинуть страну на параплане, но когда он оказался в районе государственной границы — по нему открыли стрельбу. Об этом сообщило украинское издание «Время.ua» в телеграм-канале.

На опубликованных кадрах были слышны выстрелы по летательному аппарату.

«На Украине пограничники стреляли в мужчину, который на параплане пытался покинуть страну», — сообщили журналисты издания.

Подробностей о личности мужчины, также как и официальных комментариев от пограничной службы обозреватели не привели.

На Украине в последние месяцы участились сообщения о жестких задержаниях мужчин, которых считают подлежащими мобилизации. В Сети регулярно появлялись видео, на которых сотрудники военкоматов силой увозили людей в микроавтобусах. Некоторые украинцы призывного возраста пытались избежать отправки в армию разными способами: нелегально выезжали за границу, скрывались дома или нападали на военкоматы.