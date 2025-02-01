Украинец от имени россиянина оскорблял узбекскую нацию

Гражданин Украины от имени россиянина распространял в сети шовинистические высказывания о представителях узбекской нации. Его личность установили сотрудники Федеральной службы безопасности.

Шовинистом оказался уроженец Николаевской области Николай Кочмарик 1984 года рождения, который находится на территории Украины и поддерживает ВСУ.

Ролик с оскорблениями опубликовали на YouTube-канале, подконтрольном спецслужбам Литвы, он вызвал широкий общественный резонанс.

Представители ФСБ добавили, что украинские и литовские спецслужбы совместно с зарубежными кураторами специально создают провокационный контент для подрыва отношений России с партнерами по СНГ.

Ранее сторонника украинского национализма поймали в Челябинске. Он пытался подкупить сотрудника службы безопасности.