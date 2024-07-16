Украинец облился бензином у ратуши Львова

«Страна.ua»: мужчина облил себя бензином у ратуши Львова

Житель Львова облился бензином рядом со зданием городской ратуши и пригрозил покончить с собой. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» .

«Возле ратуши городского совета в центре Львова мужчина облился бензином и угрожал свести счеты с жизнью», — заявили журналисты.

На переговоры к мужчине вышли заместители мэра города. Что именно стало причиной отчаянного поступка жителя, не уточняется, его удалось уговорить не совершать самоубийство.

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