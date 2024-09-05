Песков: власть на Украине стала незаконной перестала быть законной 10 лет назад

Он подчеркнул, что Зеленский продолжает незаконно оставаться у власти. Украине в будущем придется разбираться со «снежным комом» проблем, связанных с легитимностью руководства страны, добавил Песков. Представитель Кремля также напомнил, что законность украинской власти прервалась еще в 2014 году, во время государственного переворота.

Ранее газета Politico сообщила о возможном беспокойстве в Белом доме из-за перестановки кадров в правительстве Украины. Авторы статьи объяснили, что Зеленский ставит на правительственные посты лоялистов, что может вызвать критику со стороны западных стран.

Депутат оппозиционной украинской партии «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе высказала мнение, что президент республики стремится с помощью кадровых перестановок централизовать свою власть.