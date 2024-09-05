Украине предстоит разбираться со снежным комом проблем из-за нелегитимных властей
Песков: власть на Украине стала незаконной перестала быть законной 10 лет назад
Режим президента Украины Владимира Зеленского не является легитимным, напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его комментарий опубликовало РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Зеленский продолжает незаконно оставаться у власти. Украине в будущем придется разбираться со «снежным комом» проблем, связанных с легитимностью руководства страны, добавил Песков. Представитель Кремля также напомнил, что законность украинской власти прервалась еще в 2014 году, во время государственного переворота.
Ранее газета Politico сообщила о возможном беспокойстве в Белом доме из-за перестановки кадров в правительстве Украины. Авторы статьи объяснили, что Зеленский ставит на правительственные посты лоялистов, что может вызвать критику со стороны западных стран.
Депутат оппозиционной украинской партии «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе высказала мнение, что президент республики стремится с помощью кадровых перестановок централизовать свою власть.