Украине предрекли сокращение помощи Запада после решений Зеленского по НАБУ

Власти Украины не получат от стран Запада необходимые в этом году 39 миллиардов долларов для покрытия дефицита бюджета и расходов на вооружения. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на опрошенных экономистов.

Главной проблемой эксперты назвали усложнение переговоров из-за затормозившей реформы судебной системы Украины, а также решений лидера страны Владимира Зеленского о передаче контроля Национального антикоррупционного бюро расследований Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в ведомство генерального прокурора.

Несмотря на то что украинские власти уже отменили прошлое решение по антикоррупционным ведомствам на фоне массовых протестов и приостановки помощи со стороны Европейского союза, новые переговоры с западными спонсорами сильно усложнились.

«Европа вряд ли откажется от Украины. Но будущая финансовая и военная поддержка станет предметом гораздо более пристального внимания, что приведет к задержкам, которые страна себе позволить не может», — заявила старший экономист Oxford Economics Евгения Слепцова.

Она добавила, что для разблокировки следующих траншей программ кредитования со стороны ЕС и Международного валютного фонда (МВФ) украинской верхушке придется реформировать судебную систему, провести чистки в агентстве, отвечающем за национализированные активы, и создать новое бюро экономической безопасности.

О прекращении траншей со стороны ЕС и МВФ в минувший вторник, 29 июля, сообщила со ссылкой на источники газета «Экономическая правда». Авторы заявили, что причиной стало решение Зеленского по отмене независимости НАБУ и САП. Общие потери страны журналисты оценили в 60 миллиардов долларов.