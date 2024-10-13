Украине предрекли потерю сталелитейной промышленности

Сталелитейная промышленность Украины находится под угрозой уничтожения из-за приближения российских военных к Покровску. В этом городе расположена одна из самых крупных шахт по добыче коксующегося угля, сообщило издание The Economist .

Авторы статьи уточнили, что используемый для выплавки железной руды уголь жизненно важен для сталелитейной промышленности Украины.

«Русским не нужно захватывать шахту, чтобы задушить оставшуюся сталелитейную промышленность Украины», — отметили в публикации.

Российским военным, пояснили журналисты, будет достаточно отключить шахту от энергоснабжения и перекрыть дорогу, по которой уголь доставляют к оставшимся сталелитейным заводам.

Ранее директор украинской промышленной консалтинговой компании Станислав Зинченко предупредил, что после потери контроля над Покровском значительно снизится способность Украины продолжать боевые действия. По его словам, без сталелитейных заводов украинская экономика просто умрет.