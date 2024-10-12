Экономике Украины предрекли крах после потери Покровска

FP: в случае потери контроля над Покровском экономика Украины рухнет

В случае потери контроля над Покровском в Донецкой Народной Республике экономику Украины ждет крах. Такой прогноз сделал исполнительный директор GMK Center, украинской промышленной консалтинговой компании Станислав Зинченко. Его процитировал журнал Foreign Policy.

«Падение Покровска нанесет серьезный удар по способности Украины поддерживать боевые действия. Этот город является ключевым источником угля для сталелитейной и металлургической промышленности страны», — сказал он.

По словам Зинченко, без сталелитейных заводов экономика Украины «попросту умрет». Авторы статьи уточнили, что экономическая значимость Покровска связана с его ролью в поставках угля для производства чугуна.

Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко предупредил о риске ядерного кризиса из-за ударов по энергосистеме страны. По его словам, разрушение 10 ключевых узлов, связанных с АЭС, «погрузит Украину во тьму».