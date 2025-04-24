Украине отказали в реструктуризации долга на 2,6 миллиарда долларов

Financial Times: Украина не договорилась с инвесторами о реструктуризации долга

Украина не смогла договориться с зарубежными инвесторами о реструктуризации долга на 2,6 миллиарда долларов. Об этом сообщила газета Financial Times .

Украинский Минфин заявил, что продолжит рассматривать все доступные варианты. Крайний срок оплаты по долгам наступает в следующем месяце. Теперь властям страны придется решить, объявлять ли дефолт по платежу в размере около 600 миллионов долларов.

В феврале западные кредиторы подали иск против украинских властей на 400 миллионов долларов из-за национализации в 2023 году бывшего «Альфа-банка Украина».

Главный научный сотрудник Института Европы РАН Никита Межевич ранее сообщил, что Украине нечем расплачиваться по обязательствам, дефолт в стране уже фактически произошел, а официально его могут объявить в мае.