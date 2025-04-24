Украине отказали в реструктуризации долга на 2,6 миллиарда долларов

Украина не смогла договориться с зарубежными инвесторами о реструктуризации долга на 2,6 миллиарда долларов. Об этом сообщила газета Financial Times.
Украинский Минфин заявил, что продолжит рассматривать все доступные варианты. Крайний срок оплаты по долгам наступает в следующем месяце. Теперь властям страны придется решить, объявлять ли дефолт по платежу в размере около 600 миллионов долларов.
В феврале западные кредиторы подали иск против украинских властей на 400 миллионов долларов из-за национализации в 2023 году бывшего «Альфа-банка Украина».
Главный научный сотрудник Института Европы РАН Никита Межевич ранее сообщил, что Украине нечем расплачиваться по обязательствам, дефолт в стране уже фактически произошел, а официально его могут объявить в мае.
Погибшим при взрыве авто в Балашихе оказался генерал-лейтенант Ярослав Москалик
Замглавы МВД Украины признал, что в сбитом Ил-76 были пленные солдаты ВСУ
Подготовка фонтанов к новому сезону началась в Чехове
Мощность взорвавшейся в Балашихе бомбы превысила 300 граммов тротила
Предприниматели провели урок для учеников гимназии № 3 в Балашихе
В Ингушетии неизвестный пытался застрелить пенсионера
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте