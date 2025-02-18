Западные кредиторы бывшего «Альфа-банка Украина» захотели вернуть потерянные инвестиции, поэтому нидерландская E.M.I.S. Finance B.V. направила запрос на арбитраж с Украиной в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров. Об этом сообщили «Ведомости» .

Организация потребовала взыскать с украинских властей 400 миллионов долларов, потерянных после национализации в 2023 году бывшего «Альфа-банка Украина», переименованного в Sense Bank.

В 2018-2021 годах E.M.I.S. предоставила кипрской ABH Ukraine (ABHU) 10 кредитов для инвестирования. Нидерландская структура выпустила долговые ценные бумаги, с помощью которых инвесторы получили возможность покупать части непогашенных ссуд E.M.I.S. в пользу ABHU, главным активом которой тогда являлся «Альфа-банк Украина».

В E.M.I.S. подчеркнули, что украинское руководство нарушило действующий с 1997 года договор с Нидерландами. Согласно документу, стороны не могут лишать лиц одной договаривающейся стороны их инвестиций в другой. По мнению нидерландской структуры, действия Украины привели к «непоправимому» дефолту по платежам в пользу E.M.I.S.

Ранее политолог Александр Дудчак напомнил, что Украина из-за помощи Запада задолжала очень много денег. Страна не может потянуть такой огромный долговой груз, подчеркнул он.