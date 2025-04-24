Сотрудник РАН Межевич: Киев может официально объявить дефолт в мае

Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич в беседе с телеканалом «Звезда» заявил, что дефолт на территории Украины фактически уже произошел.

По его словам, властям нечем расплачиваться по своим обязательствам.

«Все, что можно продать, продано, причем несколько раз продано. И в этом смысле дефолт уже это реальность. Но Украина — не экономический проект, Украина — военно-политический проект», — сказал он.

Межевич считает, что Киев может официально объявить дефолт уже в мае.