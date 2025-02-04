Команда Трампа поставила Украину под удар одним решением по оружию

Команда 47-го президента США временно останавливала поставки оружия на Украину. Снаряды и технику из этих пакетов помощи одобряла еще предыдущая администрация Белого дома, сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников издания, поставки возобновили в минувшие выходные. Два источника Reuters утверждали, что Белый дом изначально рассматривал идею полностью прекратить всю помощь Украине — после обсуждения от нее отказались.

Агентство также сообщило, что члены администрации Трампа расходится во мнениях относительно уровня американской помощи Украине. Авторы публикации допустили, что пауза в поставках — первый и явный признак интенсивности дебатов в Белом доме по данному вопросу.

Reuters отметил, что после вступления Дональда Трампа на президентскую должность американские власти не объявили еще ни об одном пакете помощи Украине. Предполагалось, что поставки, которые одобрила команда Байдена, продолжатся еще как минимум несколько месяцев.

Сам Трамп 3 февраля заявил, что рассчитывает заключить с Украиной новое соглашение. По этому договору украинская сторона предоставит США редкоземельные металлы в обмен на военную помощь.