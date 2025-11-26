Украина согласилась принять план США без 3 ключевых пунктов
CNN: Украина готова принять большую часть предложенного США мирного плана
Украина готова поддержать большую часть плана США по завершению конфликта, но три ключевых вопроса остаются нерешенными. Как сообщил CNN со ссылкой на информированный источник в Киеве, дипломатический консенсус достигли по большинству первоначальных пунктов, обнародованных западными СМИ на прошлой неделе.
Собеседник телеканала подчеркнул, что серьезные разногласия остаются по возможным территориальным уступкам в Донбассе, ограничению на численность Вооруженных сил Украины и перспективе вступления в Североатлантический альянс. По словам источника, эти условия Киев считает неприемлемыми.
«Было бы крайне неверно говорить, что сейчас у нас есть версия, принятая Украиной», — добавил он.
Как отметили авторы публикации, все три пункта, о которых говорит источник, остаются чувствительными и важными для Украины. Любое изменение этих принципов может стать серьезным испытанием для украинских лидеров.
Украина сейчас в худшем положении для переговоров с Россией за всю историю конфликта, заметил секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Роман Костенко. Наступление российских войск считают особенно опасным. На Западе уже заговорили о слабости Зеленского.