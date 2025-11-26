Украина согласилась принять план США без 3 ключевых пунктов

Украина готова поддержать большую часть плана США по завершению конфликта, но три ключевых вопроса остаются нерешенными. Как сообщил CNN со ссылкой на информированный источник в Киеве, дипломатический консенсус достигли по большинству первоначальных пунктов, обнародованных западными СМИ на прошлой неделе.

Собеседник телеканала подчеркнул, что серьезные разногласия остаются по возможным территориальным уступкам в Донбассе, ограничению на численность Вооруженных сил Украины и перспективе вступления в Североатлантический альянс. По словам источника, эти условия Киев считает неприемлемыми.

«Было бы крайне неверно говорить, что сейчас у нас есть версия, принятая Украиной», — добавил он.

Как отметили авторы публикации, все три пункта, о которых говорит источник, остаются чувствительными и важными для Украины. Любое изменение этих принципов может стать серьезным испытанием для украинских лидеров.

Украина сейчас в худшем положении для переговоров с Россией за всю историю конфликта, заметил секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Роман Костенко. Наступление российских войск считают особенно опасным. На Западе уже заговорили о слабости Зеленского.