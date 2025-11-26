Политические позиции украинского лидера Владимира Зеленского в условиях обсуждения американского плана по урегулированию конфликта на Украине значительно истощены. Об этом сообщили в журнале The Spectator .

«Политический капитал Зеленского серьезно истощен», — заявили журналисты.

По словам авторов материала, ситуация на поле боя тоже развивается плачевно для Украины. Это указывает на то, что Россия может победить в конфликте несколькими путями, что является серьезным преимуществом. Особенно на фоне того, что Зеленский с западными союзниками отклоняют предложения о мирном урегулировании.

Ранее профессор социологии Алессандро Орсини заявил, что ЕС пытается изменить мирный план американского президента Дональда Трампа, чтобы спасти собственную позицию после провала на Украине. Он сравнил состояние Евросоюза с боксером, получившим нокаутирующий удар.