Украина пожаловалась на трещины в санкционном режиме ЕС

Уполномоченный Владимира Зеленского по вопросам санкций Владислав Власюк выразил обеспокоенность тем, что санкционный режим ЕС против России начинает ослабевать. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

«Власюк… заявил, что санкционный режим Европейского союза дает трещину, поскольку его соблюдение осуществляется государствами-членами, а не всем блоком», — сообщили журналисты.

Власюк призвал ЕС ужесточить экспортный контроль для европейских компаний.

В России неоднократно заявляли, что страна сможет преодолеть санкционное давление, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве подчеркивали, что западные страны не решаются признать провал своих санкций.

Ранее Зеленский подписал указ о внесении в санкционный список восьми физических и 14 юридических лиц из России, Китая и Казахстана. Рестрикции включают блокирование находящихся на Украине активов, запрет на въезд, прекращение торговых обменов и лишение госнаград.

Европарламент, в свою очередь, предложил Еврокомиссии унифицировать антироссийские санкции и ввести аналогичные против Белоруссии, КНДР и Ирана.