Украина пожаловалась на трещины в санкционном режиме ЕС
Bloomberg: Власюк пожаловался, что санкционный режим ЕС против РФ дает трещину
Уполномоченный Владимира Зеленского по вопросам санкций Владислав Власюк выразил обеспокоенность тем, что санкционный режим ЕС против России начинает ослабевать. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
«Власюк… заявил, что санкционный режим Европейского союза дает трещину, поскольку его соблюдение осуществляется государствами-членами, а не всем блоком», — сообщили журналисты.
Власюк призвал ЕС ужесточить экспортный контроль для европейских компаний.
В России неоднократно заявляли, что страна сможет преодолеть санкционное давление, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве подчеркивали, что западные страны не решаются признать провал своих санкций.
Ранее Зеленский подписал указ о внесении в санкционный список восьми физических и 14 юридических лиц из России, Китая и Казахстана. Рестрикции включают блокирование находящихся на Украине активов, запрет на въезд, прекращение торговых обменов и лишение госнаград.
Европарламент, в свою очередь, предложил Еврокомиссии унифицировать антироссийские санкции и ввести аналогичные против Белоруссии, КНДР и Ирана.