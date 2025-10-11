Зеленский ввел новые санкции против России и Китая

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о внесении в санкционный список восьми физических и 14 юридических лиц из России, Китая и Казахстана. Документ опубликовали на сайте офиса украинского лидера.

Согласно указу, ограничения коснулись семи россиян, среди них оказались директор Тульского патронного завода Сергей Лукин и генеральный директор компании «Алроса» Павел Маринычев. Кроме того, украинские санкции применили в отношении представителя компании из КНДР KOMID Рим Йон Хека.

Рестрикции ввели против семи российских производственных предприятий и четырех китайских фирм. Санкции включают блокирование находящихся на Украине активов, запрет на въезд, прекращение торговых обменов и лишение госнаград.

В начале октября Евросоюз на год продлил санкции против 15 российских компаний и 48 россиян. После этого в западных странах заморозили их вклады.