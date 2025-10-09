Европарламент призвал унифицировать санкции против России и Белоруссии

ЕП призвал ввести против Белоруссии и Ирана схожие с антироссийскими санкции

Европарламент призвал Европейскую комиссию унифицировать антироссийские санкции и ввести аналогичные рестрикции против Белоруссии, КНДР и Ирана. Резолюцию опубликовали на сайте законодательного органа.

«Призываем применить аналогичную политику санкций ко всем государствам, оказывающим содействие России, включая Северную Корею, Иран и Белоруссию, а также ввести санкции против компаний из Китая», — заявили в Европарламенте.

Также в ЕП призвали к немедленному принятию 19-го пакета санкционных ограничений и использованию всех заблокированных российских активов для предоставления кредита Украине.

«Призываем ЕС вместе с партнерами G7 одобрить предложение Еврокомиссии об использовании активов России для предоставления Украине существенного гранта и займа», — добавили в органе.

Ранее в Евросоюзе назвали возможную дату принятия 19-го пакета санкций против России.