Украина потребовала усилить давление на Россию после удара по военным заводам
Глава МИД Украины Сибига призвал усилить давление на Россию после ночного удара
Мировому сообществу необходимо усилить давление на Россию для прекращения боевых действий. Об этом после массированного удара российских войск по военным заводам в ночь на воскресенье, 25 мая, написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в социальной сети X.
Он подчеркнул, что нанесенный российскими войсками удар стал самым мощным за последнюю неделю. По словам дипломата, по Украине ударили сотни беспилотников и ракет.
«Это еще раз подчеркивает необходимость полного, безусловного и прочного прекращения огня. <…> Мир должен оказать давление на Россию», — написал Сибига.
Минобороны в последней сводке сообщило, что в ночь на воскресенье, 25 мая, российские войска нанесли массированные удары высокоточным оружием морского, воздушного и наземного базирования, а также группой беспилотников по военным заводам Украины.
В ведомстве уточнили, что в зону поражения попали предприятия, производящие топливо и компоненты для ракет, военную радиоэлектронику, взрывчатку и ударные беспилотники.
Министерство иностранных дел России в пятницу, 23 мая, в своем официальном заявлении предупредило, что Украина получит ответ на удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре и домам мирных жителей в регионах. В ведомстве подчеркнули, что в качестве целей российские бойцы выберут военные объекты и предприятия по производству оружия.