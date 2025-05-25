Российские войска нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины

Массированный удар высокоточным оружием морского, воздушного и наземного базирования, а также группой беспилотников нанесли российские войска по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, атака прошла в ночь на воскресенье, 25 мая.

Массированный удар высокоточным оружием морского, воздушного и наземного базирования, а также группой беспилотников нанесли российские войска по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, атака прошла в ночь на воскресенье, 25 мая.

В ведомстве подчеркнули, что целями удара стали предприятия, выпускающие компоненты для ракетного оружия, включая топливо, производители радиоэлектроники военного назначения, взрывчатых веществ и ударных беспилотников.

Также в зону поражения попали центры радиотехнической разведки и спутниковой связи.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в Минобороны.

Сегодня же стало известно, что подразделения Южной группировки российских войск освободили село Романовка в Донецкой Народной Республике. В ведомстве добавили, что в ходе боев противник потерял до 260 человек личного состава, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.