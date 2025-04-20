Украина потребовала извинений от Fox News за «российский» Киев

Американский телеканал Fox News должен извиниться перед Украиной за «российский» Киев в эфире. Об этом заявил представитель МИД страны Георгий Тихий в социальной сети Х .

«Если это была ошибка, а не преднамеренное политическое заявление, должны быть принесены извинения», — подчеркнул дипломат.

Он также призвал организовать расследование, чтобы выяснить, кто допустил такую ошибку.

Ранее Fox News показал трансляцию пасхальной литургии из Свято-Михайловского Златоверхого собора с подписью: «Киев, Россия». Ошибку исправили лишь через полчаса. Пользователи украинских соцсетей возмутились, а телеканал после исправления ошибки стал показывать пасхальную службу в Москве.