Украина пойдет в новое наступление на российское приграничье
ВСУ копят резервы для нового наступления на российское приграничье
Командование украинских войск приступило к накоплению резервов из поступающей из стран Запада новой военной помощи, чтобы провести еще одно наступление в приграничной с Россией зоне. К такому выводу, учитывая новые поставки западной военной помощи Украине, пришло РИА «Новости».
По данным агентства, за последние несколько дней ВСУ получили более 200 новых американских боевых машин пехоты Stryker, французские бронетранспортеры VAB, а также другую бронетехнику из Швеции и Германии и других стран Евросоюза.
«С учетом того, что техника в основном колесная, целью удара может стать участок с хорошими (или хотя бы просто асфальтированными) дорогами. В частности, приграничные районы Брянской и Белгородской областей», — указали в материале.
Косвенно эту информацию подтвердил материал американской редакции журнала Forbes. По данным авторов, зашедшие в Курскую область украинские войска продолжают получать подкрепление и рассчитывают на то, что это продолжится.
Пентагон в минувшую пятницу, 1 ноября, объявил о выделении новой военной помощи на 425 миллионов долларов, куда кроме боеприпасов также вошли бронированные машины Stryker.
Эта техника уже хорошо показала себя, когда ВСУ перешли границу и ворвались в Курскую область.
«Нет никаких оснований полагать, что дополнительные транспортные средства также не появятся на выступе, чтобы встретить контратакующих русских», — написали авторы материала.
Журналисты добавили, что, кроме пополнения бронированных машин взамен уничтоженных, командование ВСУ также выделяет дополнительный транспорт для переброски десантно-штурмовых бригад.
Ранее Минобороны сообщило об установке минного шлагбаума на участке границы в Глушковском районе Курской области. В ведомстве уточнили, что маршрут для украинских боевиков перекрыли тульские разведчики-десантники. Таким образом они усилили участок дороги, через который противник регулярно совершает попытки прорыва.