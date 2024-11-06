Украина пойдет в новое наступление на российское приграничье

Командование украинских войск приступило к накоплению резервов из поступающей из стран Запада новой военной помощи, чтобы провести еще одно наступление в приграничной с Россией зоне. К такому выводу, учитывая новые поставки западной военной помощи Украине, пришло РИА «Новости» .

По данным агентства, за последние несколько дней ВСУ получили более 200 новых американских боевых машин пехоты Stryker, французские бронетранспортеры VAB, а также другую бронетехнику из Швеции и Германии и других стран Евросоюза.

«С учетом того, что техника в основном колесная, целью удара может стать участок с хорошими (или хотя бы просто асфальтированными) дорогами. В частности, приграничные районы Брянской и Белгородской областей», — указали в материале.

Косвенно эту информацию подтвердил материал американской редакции журнала Forbes. По данным авторов, зашедшие в Курскую область украинские войска продолжают получать подкрепление и рассчитывают на то, что это продолжится.

Пентагон в минувшую пятницу, 1 ноября, объявил о выделении новой военной помощи на 425 миллионов долларов, куда кроме боеприпасов также вошли бронированные машины Stryker.

Эта техника уже хорошо показала себя, когда ВСУ перешли границу и ворвались в Курскую область.

«Нет никаких оснований полагать, что дополнительные транспортные средства также не появятся на выступе, чтобы встретить контратакующих русских», — написали авторы материала.

Журналисты добавили, что, кроме пополнения бронированных машин взамен уничтоженных, командование ВСУ также выделяет дополнительный транспорт для переброски десантно-штурмовых бригад.

Ранее Минобороны сообщило об установке минного шлагбаума на участке границы в Глушковском районе Курской области. В ведомстве уточнили, что маршрут для украинских боевиков перекрыли тульские разведчики-десантники. Таким образом они усилили участок дороги, через который противник регулярно совершает попытки прорыва.