Украина поддержала атаку США на Венесуэлу и задержание Мадуро

Украина поддерживает атаку США на Венесуэлу и задержание президента Николаса Мадуро. Об этом в соцсети Х написал глава МИД страны Андрей Сибига.

«Украина, как и десятки других стран в разных частях света, не признала легитимность Мадуро после сфальсифицированных выборов и насилия в отношении протестующих», — заявил украинский министр.

Сибига отметил, что венесуэльцы должны иметь возможность жить нормальной жизнью, в безопасности и процветании. Глава МИД добавил, что Украина и дальше будет поддерживать право граждан Венесуэлы на «уважение и свободу».

Россия выразила поддержку Венесуэле и ее народу. МИД выпустил заявление, в котором осудил действия США и назвал несостоятельными предлоги, приводящиеся в обоснование таких действий.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес Гомес. Дипломат выразил солидарность с народом страны перед лицом вооруженной агрессии.