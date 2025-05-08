Внешний долг Украины достиг рекордной суммы в 171 миллиард долларов. Однако в ближайшие 30 лет она не станет возвращать деньги западным кредиторам, сообщил телеканалу «Рада» министр финансов Сергей Марченко.

До февраля 2022 года госдолг составлял 55% ВВП Украины. Марченко назвал такой уровень вполне безопасным. Теперь же он приблизился к 100% ВВП, до достаточно большой суммы в 171 миллиард долларов.

«Но нужно отметить, что большая часть этого долга — она была заимствована во время конфликта на льготных условиях у наших партнеров. То есть идет речь о том, что в ближайшие, условно, 30 лет мы эти долги не будем отдавать», — сказал министр.

Некоторые страны, по его словам, предоставили займы на льготный условиях либо вовсе решили погасить проценты собственными силами. Марченко заверил, что пока внешний долг не очень обременителен для украинского бюджета.

В первом полугодии 2024 года госдолг Украины составил 152,2 миллиарда долларов, или 88,4% ВВП. Сенатор Алексей Пушков предупредил о нежизнеспособности страны без финансирования Запада.