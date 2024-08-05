Госдолг Украины при Зеленском вырос в два раза

Госдолг Украины при Зеленском вырос почти на 74 млрд долларов

Государственный долг Украины при президенте Владимире Зеленском вырос почти на 74 миллиарда долларов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Минфина республики.

По данным за первое полугодие, госдолг Украины составил 152,2 миллиарда долларов — это 88,4% от ВВП. Сильно вырос внешний долг страны — на 59,5 миллиарда долларов. Внутренний долг увеличился на 14,4 миллиарда.

Поданным агентства, Зеленский побил рекорд по наращиванию госдолга. За время его нахождения у власти обязательства страны выросли на 73,8 миллиарда долларов.

Предыдущим лидером по росту госдолга был Виктор Янукович. Во время его правления сумма выросла на 33,5 миллиарда долларов. А при Викторе Ющенко — на 15,7 миллиарда долларов.

Самые минимальные заимствования были у первого президента Украины Леонида Кучмы. Они составили около 400 миллионов долларов. При нем долговые обязательства страны составляли всего 1,1% ВВП.