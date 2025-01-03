Украину назвали нежизнеспособной без помощи Запада

В 2024 году, только по официальным данным, западные страны направили Украине 41,7 миллиарда долларов без учета военной помощи, без финансовой поддержки республика нежизнеспособна. Об этом в Telegram-канале заявил сенатор Алексей Пушков.

«ЕС, США, Британия, Япония, Канада, Австралия, МВФ, Всемирный банк направили Украине 41,7 миллиарда долларов. <…> Эта сумма равна примерно половине нынешнего реального ВВП Украины», — отметил он.

Пушков добавил, что оценка ВВП Украины в 175 миллиардов долларов со стороны Всемирного банка не внушает доверия, так как страна потеряла несколько промышленных регионов, а за рубеж уехали примерно восемь миллионов человек, что также негативно сказалось на ВВП.

«Госдолг страны превышает 145 миллиарда долларов, то есть составляет 200% от реального ВВП, который вряд ли превышает 80-90 миллиардов долларов», — указал сенатор.

Такие данные, добавил Пушков, в очередной раз доказывают, что без массированной западной финансовой поддержки Украина нежизнеспособна. Факт критической зависимости украинского бюджета от внешней помощи признают и в Раде.

В августе 2024 года международное рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Украины до уровня «выборочного дефолта».