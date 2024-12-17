На Украине осталось мало молодежи. Демографическая ситуация в этой стране похожа на песочные часы, где узкое горлышко находится посередине, сообщил YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Песочные часы широкие сверху и снизу, узкие в середине. Вот как выглядит демографическая картина Украины: горлышко посередине — это мужчины и женщины в возрасте от 18 до 24 лет», — сказал он.

Джонсон заявил, что Вооруженные силы Украины понесли катастрофические потери. Он сообщил о нехватке военнослужащих и предупредил, что мобилизация новобранцев не поможет, так как командованию негде их обучить.

По оценкам Минобороны России, с февраля 2022 года ВСУ потеряли миллион бойцов ранеными и убитыми. Из них более половины — в текущем году. Под контролем Украины остались 25-30% территории Херсонской и Запорожской областей.