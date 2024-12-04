Украина начала выпуск ракеты-дрона «Паляниця»

Военно-промышленный комплекс Украины начал серийное производство ракеты-дрона под названием «Паляниця», а также возобновил производство крылатых ракет «Нептун». Об этом в своем блоге написал министр обороны страны Рустем Умеров.

Он пояснил, что запуск производства собственных ракет стал необходимостью, потому что использование иностранных снарядов требует постоянного согласования с западными партнерами.

По словам Умерова, ракету «Паляниця» создало частное предприятие и при поддержке министерства обороны вышло на серийное производство.

«Это яркий пример того, как государство и частный сектор объединяются для достижения общей цели», — пояснил министр обороны Украины.

Умеров добавил, что также возобновилось серийное производство крылатых ракет «Нептун», которые теперь способны поражать цели на больших расстояниях.

Авторы Telegram-канала «Политика страны» уточнили, что новая ракета «Паляниця» представляет собой гибрид беспилотника и снаряда. Впервые ее использовали в Донбассе в конце августа.

«Оружие выглядит как небольшая крылатая ракета, но имеет менее сложную систему наведения и меньшую боеголовку. Это, вероятно, делает ее дешевле и проще в изготовление, чем крылатые и баллистические ракеты», — заявили журналисты.

Несмотря на запуск производства собственных ракет, мэр Киева Виталий Кличко в ходе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем призвал его принять решение по дальнобойным ракетам Taurus из-за тяжелого положения ВСУ на фронте. По мнению главы украинской столицы, дополнительные вооружения обеспечат стране выход на сильные переговорные позиции.