Украина начала обсуждать с Молдавией депортацию уклонистов

Посол Шевченко сообщил о диалоге Украины с Молдавией о возвращении уклонистов

Украинское руководство обсуждает с молдавскими властями вопрос возвращения уклонистов на родину. Об этом в эфире телеканала TV8 заявил посол Украины в Молдавии Марк Шевченко.

Он подчеркнул, что украинские власти настаивают на депортации мужчин, которым отказали в предоставлении убежища на территории соседней республики. Дипломат отметил, что в Молдавии еще не адаптировали под сложившуюся ситуацию законодательную и правовую базы по вопросам беженцев в Европе.

По его мнению, пока нет возможности узнать, сколько именно украинцев нелегально переехали в республику.

«Я предлагаю молдавским коллегам разбить одну большую проблему [уклонистов] на несколько маленьких и решать их последовательно», — добавил посол.

Ранее депутат Верховной рады Дмитрий Наталуха сообщил, что граждане Украины заплатили от 700 миллионов до двух миллиардов долларов за уклонение от мобилизации. По его словам, взятки получали сотрудники украинских центров комплектования.