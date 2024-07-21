Объем взяток уклонистов подсчитали в Верховной раде

Сотрудники украинских центров комплектования, которые отвечают за пополнение армии страны в рамках мобилизации, получили взятки в размере от 700 миллионов до двух миллиардов долларов. Такую оценку в эфире телеканала «1+1» дал депутат Верховной рады Дмитрий Наталуха.

Он подчеркнул, что это только предварительные расчеты и реальные суммы, которые готовы потратить уклонисты, чтобы не идти на фронт, в разы больше.

«Объемы „теневого экономического бронирования“ в год начинаются от 700 миллионов до двух миллиардов долларов», — заявил Наталуха.

Сам депутат внес на рассмотрение украинского парламента законопроект о возможности предоставления попадающим под призыв в войска платной брони. На какой стадии рассмотрения находится документ, неизвестно.

Те, кто не захотел дожидаться повестки или давать взятки, выбрали путь бегства из страны. Но их путешествие не всегда заканчивалось удачно. На этой неделе Госпогранслужба Украины сообщила о 27 задержанных уклонистах на границе с Молдавией. По данным ведомства, за карту «безопасного маршрута» с беглецов попросили от четырех до семи тысяч долларов в случае успешного перехода.