Украина на год запретила экспорт газа, соли и золота

Правительство Украины утвердило список товаров, экспорт и импорт которых будут осуществляться на основе лицензий и квот в 2025 году. В перечень вошли, в частности, соль, золото и природный газ, сообщил РБК .

Также установлены «нулевые квоты» на экспорт энергетического угля, топливной древесины, серебра, а также отходов или лома драгоценных металлов.

В то же время правительство ввело ограничения на импорт коксующегося угля марки «К» в объеме 1 300 000 тонн и на импорт жидкого топлива (мазута) в объеме 400 000 тонн.

«Кроме того, украинскими властями было введено лицензирование пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника, сахара, мяса птицы и ряда другой продукции аграрного сектора», — отметили журналисты.

Как сообщил заместитель главы Министерства экономики Украины Тарас Качка, с целью избежать возможного дефицита ключевых товаров на внутреннем рынке страны, планируется ввести ежегодное лицензирование и квотирование.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил президенту Украины Зеленскому конфликтом из-за отказа от транзита российского газа.

Пятилетний договор о транзите российского голубого топлива в Европу через украинскую территорию истекает 31 декабря. При этом Зеленский предложил Фицо 500 миллионов евро из замороженных российских активов в обмен на одобрение приглашения в НАТО.