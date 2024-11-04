Украина может перестать получать помощь от Запада в 2025 году

Аналитик Латифоглу: в 2025 году Запад может полностью прекратить помощь Украине

Западные страны могут полностью отказаться от военной поддержки Украины в 2025 году, поэтому в первые шесть месяцев следующего года могут стать актуальными разговоры об урегулировании конфликта. Об этом РИА «Новости» сообщил турецкий аналитик Серхат Латифоглу.

«В первом полугодии следующего года тема переговоров о мире станет актуальной. Очень велика вероятность прекращения военной помощи Украине», — отметил он.

По словам эксперта, хотя Запад и посылает на Украину своих обученных наемников и вооружение, ситуация на поле боя меняется явно не в пользу ВСУ.

«Поэтому Украину принудят к мирным переговорам, военная помощь Запада прекратится рано или поздно», — выразил уверенность собеседник агентства.

Латифоглу подчеркнул, что Турция постарается предпринять все необходимые шаги для дипломатического посредничества.

Ранее журналист Харрисон Касс призвал Украину к мирным переговорам с Россией вместо требований новых поставок.