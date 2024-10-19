Сотрудник территориального центра комплектования открыл огонь из автомата во время проверки документов в подконтрольном украинским властям Запорожье. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Причиной стал конфликт работников ТЦК с гражданскими», — уточнили журналисты.

По их данным, во время словесной перепалки военком выстрелил в воздух.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник ранее объяснил, что сотрудники ТЦК стали работать в формате «новых опричников». Военкомы отлавливают украинцев, чтобы не оказаться на фронте в случае нехватки призывников. Для «охоты» работники ТЦК используют различные изощренные способы.