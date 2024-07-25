Уголовное дело против Блиновской передали в суд

СК завершил расследование дела против Блиновской о неуплате налогов

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против блогера Елены Блиновской о неуплате налогов, отмывании денег и неправомерном обороте платежных средств. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, Блиновская и ее супруг не заплатили 906 миллионов рублей налогов, после чего незаконно легализовали 716 миллионов.

Следователи опросили более 200 свидетелей и провели свыше 20 обысков. Уголовное дело передали в суд.

Ее мужа Алексея тем временем объявили в федеральный розыск. По сообщениям Telegram-каналов, он служит добровольцем в зоне специальной военной операции.

Накануне юрист Иван Морозов рассказал, с какой целью Блиновская подала в суд заявление о банкротстве.

В июне супруги выставили на продажу две квартиры в Москве, чтобы рассчитаться с долгами перед ФНС.